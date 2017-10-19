Google построит в Канаде район будущего

Материнская компания Google Alphabet Inc.построит "район будущего" в Торонто. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет The Financial Times.

Проектом займется Sidewalk Labs, дочерняя структура Alphabet, которая планирует вложить на разработку и тестирование 50 млн долларов. Под "район будущего" выделили почти 5 га земли на берегу Онтарио. В будущем площадь могут увеличить до 323 га.

Район будет адаптирован под движение беспилотного транспорта и грузовых дронов, причем маршруты для дронов проложат под землей.

Район оборудуют системой датчиков, которые будут контролировать все сферы жизнедеятельности: от заполнения мусорных контейнеров - до уровня шума в домах, пишет korrespondent.net

Предполагается, что в районе не будут использовать личный автотранспорт. Компания также предлагает отказаться от использования личного автотранспорта, а жителей района пересадить на беспилотные шаттлы и велосипеды.