Германия продолжит инвестировать в Молдову

Германия продолжит инвестировать в Молдову, чтобы наша страна перешла от потребительской экономики к экономике, основанной на здоровой конкуренции.

Для этого страны продлили Программу повышения квалификации менеджеров ещё на три года. Она предусматривает, что в течение месяца молдавские менеджеры смогут стажироваться на немецких предприятиях. Они также встретятся с предпринимателями из Германии и смогут заключить с ними договоры о сотрудничестве.



"В настоящее время, программа предусматривает подготовку руководящих кадров из 19 стран. Цель проекта - развитие делового и экономического сотрудничества с немецкими компаниями", - сказала посол Германии в Молдове Юлия Монар.



Программа повышения квалификации менеджеров действует в Молдове уже шесть лет. За это время в ней приняли участие 260 наших соотечественников. Стоимость обучения 12 тысяч долларов, большую часть расходов покрывает немецкая сторона.



"Мы обсудили возможность расширения области применения этой программы, чтобы в ней могли участвовать и просты рабочие. Чтобы они тоже могли пройти эти курсы профподготовки", - сказал замминистра экономики и инфраструктуры Виталий Юрку.



Более 60% тех, кто уже прошел курсы повышения квалификации, заключили контракты о сотрудничестве с различными немецкими фирмами.

"Это очень важная программа, по крайней мере для меня. Сейчас я сотрудничаю с пятью немецкими компаниями. Кроме того, я выучил ряд приёмов менеджмента, которые применяют в более опытных странах", - отметил предприниматель Михай Бостан.



"Мы посмотрели несколько немецких компаний, посетили много выставок. Но прежде всего, мы нашли деловых партнеров. Сейчас мы сотрудничаем с ними и можем экспортировать продукцию в Германию", - сказал директор винодельческой компании Илие Гогу.



С 1992 года и до сих пор немцы инвестировали в нашу страну более 120 миллионов евро.





