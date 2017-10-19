Facebook выпустила новую ленту новостей

Компания Facebook выпустила тестовую ленту новостей — "Лента "Интересное". Она подбирает посты по интересам пользователя.

В новой ленте пользователь видит записи от пользователей и пабликов, на которые он не подписан. Отбор происходит исключительно по его интересам, пишет life.ru.

По словам представителей компании Facebook, они откликнулись на просьбы пользователей изучать подходящий им контент с неизвестных страниц.

Опробовать инновацию от компании Facebook можно уже сейчас: на ПК нужно открыть тулбар "Интересное" и выбрать раздел "Лента "Интересное", в мобильной версии такой канал находится в основной навигации в меню "Дополнительно".