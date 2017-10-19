Мужчина в костюме Пикачу пытался пробраться в Белый дом

Сотрудники Секретной службы задержали жителя штата Кентукки Кёртиса Комбса, который пытался перелезть через забор Белого дома. Сюрреализма ситуации придавал тот факт, что в момент поимки нарушитель был одет в костюм Пикачу.

Как сообщает издание Washington Examiner, на допросе мужчина признался, что проникнуть в Белый дом его сподвигла жажда славы. Он мечтал выложить ролик на YouTube и стать знаменитым, пишет life.ru

Стоит отметить, что нарушитель обстоятельно подошёл к намеченному делу. Он заранее почитал, какое наказание ему грозит при поимке — а в том, что его задержат, Кёртис не сомневался, — и оценил, стоит ли овчинка выделки.

Мужчина признался сотрудникам спецслужбы, что надеется в будущем посетить Белый дом уже легально — прийти на экскурсию вместе со своим сыном. Правда, Кёртис Комбс опасается, что его внесут в чёрный список и не пустят.