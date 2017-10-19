Мужчина ограбил старушку, связал и оставил задыхаться в доме с включенным газом

Незванный и недружелюбный гость явился в дом 80-летней жительницы села Хаджимус, Каушанского района. Старушка впустила его, хотя не была с ним знакома правда, он сказал, что занес ей угощенье от соседей.

На кухне он стал ее душить, когда несчастная потеряла сознание - связал, снял золотой крестик и цепочку, включил газ - и ушел. Бабушка пришла в себя, смогла освободиться от пут и добраться до соседей. Те и вызвали полицию. Злоумышленнику около 26-ти лет.

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