Сотрудники столичного почтового отделения требовали деньги за быструю выдачу посылок

Глава таможенного поста при главном столичном почтовом отделении, 5-ро его подчиненных и 2 сотрудника частной почтовой компании пошли под суд. Они были задержаны летом.

По данным следствия, за определенную мзду сотрудники почты не вскрывали определенные посылки и ускоряли их выдачу получателям. В то же время, с несговорчивыми гражданами, не желавшими платить, разговор был короткий - их посылки могли дожидаться досмотра неделями.

Виновным грозит до 6 лет лишения свободы и солидные штрафы.