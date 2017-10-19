Детали масштабной операции по борьбе с наркотиками: обнаружено товара на три миллиона леев

Полиция раскрыла детали проведенной несколько дней назад самой масштабной операции по борьбе с наркотиками. Более ста обысков в 26ти районах страны, 12 задержанных .

И дурмана разной формы и свойств - почти на три миллиона леев - таковы результаты внезапных проверок прокуроров. Помимо целого арсенала оружия, 14-ти кг марихуаны, конопли, мака, гашиша, синтетических наркотиков было также обнаружено две лаборатории. Одна работала в Яловенском районе, вторая - в Унгенском. 12 человек на время следствия останутся в изоляторе, еще 62 - на свободе. Всем им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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