Ученые: почему дельфины не смогут догнать людей в развитии

Группа британских ученых выявила поразительное сходство в социально-культурном поведении дельфинов и людей. При этом исследователи назвали причину, по которой морские млекопитающие все-таки не смогут достичь успехов, сходных с человеческими. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Киты и дельфины, как и люди, объединяются в группы, взаимодействуют с другими видами, общаются друг с другом (у них даже есть свои диалекты), передают навыки другим поколениям. Изучив 90 видов китообразных, ученые смогли выяснить, что мозг у этих животных мог эволюционировать так же, как у приматов и людей, согласно так называемой гипотезе социального мозга.

В соответствии с ней, в процессе эволюции мозг человека увеличивался, чтобы люди могли организовываться в большие и сложные социальные группы, пишет РИА Новости

"Наша способность социально взаимодействовать и развивать отношения позволила нам колонизировать практически все экосистемы <…> на планете. Мы знаем, что киты и дельфины, как и мы, обладают большим и анатомически сложным мозгом, что позволило им создать аналогичную морскую культуру", — отмечает доктор Сюзанна Шульц, эволюционный биолог из Школы исследований Земли и окружающей среды Университета Манчестера.

По ее словам, между эволюцией мозга, социальными структурами и поведенческим многообразием китообразных и людей можно увидеть "уникальные параллели".

"К сожалению, они не смогут скопировать наши огромные мегаполисы и технологии, потому что у них не развились противопоставленные большие пальцы рук", — добавила она.





