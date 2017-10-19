Гость из будущего: видео ДТП с "машиной-призраком" вызвало споры в сети

В Сингапуре в объектив камеры видеорегистратора попало ДТП с "машиной-призраком". Кадры загадочного инцидента опубликованы в Facebook на странице ROADS.sg.

На записи видно, как во время разворота на перекрестке белый BMW врезается в серебристую легковушку, которая, как кажется, возникает из ниоткуда.

Ролик вызвал бурные дискуссии в сети. Большинство пользователей сочли, что оптическая иллюзия вызвана некорректной работой видеорегистратора.

"Я в замешательстве. Я пересмотрел ролик несколько раз, но так и не понял, откуда взялась эта машина. Может быть, виновата камера?" — предположил Marcus Khaw.

"Забавно, я правда не вижу никакой машины. Очень странно", — написал Vicky Goh.

Некоторые утверждают, что на кадрах все же можно рассмотреть легковушку, пишет РИА Новости

"Машина не появляется из ниоткуда. Она просто попала в слепую зону. Если присмотреться, можно заметить крышу этого авто перед тем, как BMW повернет вправо", — пояснил Joseph Lee.

Сам автор поста сравнил "машину-призрак" со знаменитой DeLorean из фильма "Назад в будущее", а несколько подписчиков сочли логичным тот факт, что путешественники во времени пользуются недорогими малолитражками.



