В Китае задержали еще одну старушку, бросавшую в двигатель самолета монеты

Авиарейс 8L9960 из города Аньцин китайской провинции Аньхой в Куньмин провинции Юньнань был отменен после того, как сотрудники аэропорта заметили возле самолета пожилую женщину, бросающую монеты в двигатель.

Как говорится в заявлении авиакомпании Lucky Air в соцсети Weibo, 76-летняя пассажирка по фамилии Фан по пока неизвестной причине во время посадки на борт решила бросить в двигатель лайнера несколько монет, одну из которых позже обнаружили на земле возле двигателя.

Сотрудники аэропорта вовремя заметили происходящее и задержали вылет самолета. Рейс был запланирован в среду на 15.40 (12.40 мск), однако из-за произошедшего инцидента для обеспечения полной безопасности пассажиров и проведения полноценной проверки вылет был отложен до 10.00 четверга. Нарушительница задержана, местные правоохранительные органы ведут расследование произошедшего, пишет РИА Новости

Схожий инцидент произошел в июне этого года, когда рейс CZ380 из Шанхая в Гуанчжоу со 150 пассажирами на борту отложили после того, как сотрудники аэропорта задержали пассажирку, бросавшую монеты в двигатель самолета. Позже выяснилось, что монетки старушка бросала на удачу, а по причине ее преклонного возраста власти решили не подвергать женщину никакому наказанию.







