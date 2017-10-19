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В Китае задержали еще одну старушку, бросавшую в двигатель самолета монеты
// фото: Фишки.нет
16:30, 19 Oct 2017
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Авиарейс 8L9960 из города Аньцин китайской провинции Аньхой в Куньмин провинции Юньнань был отменен после того, как сотрудники аэропорта заметили возле самолета пожилую женщину, бросающую монеты в двигатель.

Как говорится в заявлении авиакомпании Lucky Air в соцсети Weibo, 76-летняя пассажирка по фамилии Фан по пока неизвестной причине во время посадки на борт решила бросить в двигатель лайнера несколько монет, одну из которых позже обнаружили на земле возле двигателя.

Сотрудники аэропорта вовремя заметили происходящее и задержали вылет самолета. Рейс был запланирован в среду на 15.40 (12.40 мск), однако из-за произошедшего инцидента для обеспечения полной безопасности пассажиров и проведения полноценной проверки вылет был отложен до 10.00 четверга. Нарушительница задержана, местные правоохранительные органы ведут расследование произошедшего, пишет РИА Новости 







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