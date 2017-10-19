В Португалии обнаружили похищенные в июне боеприпасы

Полиция Португалии обнаружила боеприпасы, которые в июне были украдены с военного склада в Танкуше неизвестными похитителями, сообщает газета ABC.

Ранее в июне сообщалось, что порядка 100 ручных гранат и другие боеприпасы были украдены с армейского склада оружия в португальском Танкуше в центральной части страны. Кроме гранат похитители унесли большое количество пистолетных патронов калибра 9 миллиметров, пишет РИА Новости

Лиссабон проинформировал о пропавшем вооружении своих партнеров по НАТО. Эксперты высказывали опасения, что похищенные гранаты могут попасть на "черный рынок" и оказаться в руках террористических группировок.

По информации газеты, полиция обнаружила боеприпасы в поселке Шамушка недалеко от Танкуша после анонимного звонка, поступившего в полицейский участок. Аноним заявил о "странных передвижениях" в поселке.

Сотрудничество граждан было основополагающим в этом деле, отметили сотрудники правоохранительных органов, которых цитирует издание.







