Молдова прислушается к рекомендациям Венецианской комиссии о финансирования партий

Парламент готов принять во внимание рекомендации Венецианской комиссии в области финансирования партий, чтобы идти в ногу с демократическими нормами.

Об этом заявил накануне председатель парламента Андриан Канду на встрече в Кишиневе с экспертами Венецианской комиссии, ОБСЕ/БДИПЧ и ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией).



Как сообщает «ИНФОТАГ», в парламенте темами обсуждения стали действующие в республике законодательные рамки финансирования политических партий и избирательных кампаний.



Спикер отметил, что закон о политических партиях, начиная с 2015 г. постоянно остается предметом дискуссий и предложений со стороны парламентских и внепарламентских партий, а также гражданского общества.

Он проинформировал гостей об изменении избирательной системы в РМ, внесении поправок в Кодекс о выборах, принятии стимулирующих мер по обеспечению гендерного равенства. Спикер подчеркнул, что, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии по продвижению женщин в политике, партии, которые будут поддерживать существующую квоту в 40% и для одномандатных округов, воспользуются бюджетной финансовой поддержкой не менее 10%. По его словам, в зависимости от коэффициента, финансирование будет увеличиваться с каждой женщиной-кандидатом, прошедшей в парламент.



Говоря о финансировании партий, он обратил внимание на высокие риски иностранного вмешательства в выборы, поэтому «способы финансирования должны быть регламентированы с максимальным вниманием».



Члены делегации Венецианской комиссии пообещали обнародовать свои выводы относительно молдавского законодательства о финансировании партий в начале декабря