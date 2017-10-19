Приднестровье повышает ставки акцизов на импорт товаров

Ставки акцизов на некоторые виды товаров, импортируемые в Приднестровье, в ближайшее время существенно повысятся.

Как сообщает «ИНФОТАГ», повышение коснется в первую очередь алкогольных напитков и табачных изделий. Правительство аргументировало рост размера ставок необходимостью «формирования доходной части бюджета».

Так, ставка акциза на импорт водки возрастет с $0,2 до $0,3 за литр, ликеров – с $0,32 до $0,48, виски и рома – с $0,38 до $0,57, вин виноградных натуральных, крепленых – с $0,22 до $0,33, пива солодового – с $0,08 до $0,12.



Что касается табачных изделий, то акциз на сигареты с фильтром вырастет, к примеру, с $0,64 за тысячу штук до $0,96, а без фильтра и на папиросы – с $0,27 до $0,405.



За ввоз предметов одежды и изделий из меха придется уплатить акциз в 10,5% от стоимости товара, осетровой икры и ее заменителей – 3%, аудио- и видеоаппаратуры – 4,5%.



По данным местного минфина, акцизные сборы на импортную продукцию в 2016 г. составили 58,1 млн. рублей или $3,8 млн. по нынешнему официальному курсу.