Объявлен конкурс на замещение должности директора Нацагентства по борьбе с коррупцией

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету объявила в четверг конкурс на замещение должности директора Национального агентства по борьбе с коррупцией.

К нему допускаются лица с высшим образованием, стажем работы в юридической области не менее 10 лет, имеющие гражданство РМ и проживающие в республике, с безупречной репутацией, отличным здоровьем и знанием румынского языка.

Кроме того, претенденты не должны состоять в какой-либо партии как минимум два последних года, а также не иметь судимостей. Документы принимаются не позднее 29 ноября, сообщает ИНФОТАГ.

У нынешнего директора НКЦБ Виорела Кетрарь истекают полномочия на следующей неделе. Также, в конце октября истекает мандат директора Службы информации и безопасности Михаила Балана.