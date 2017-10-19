Онкобольные смогут выбирать медучреждение и врачей для лечения заболеваний

Медицинские услуги по профилактике, диагностике, лечению и наблюдению в области онкологии смогут предоставлять лицензированные и аккредитованные частные медучреждения. Соответствующий законопроект принял сегодня в первом чтении парламент.

Проект был выдвинут два года назад и предлагает равные права медучреждениям, независимо от форм собственности, по предоставлению медицинских услуг в онкологической сфере.

В то же время пациенты будут вправе выбирать медицинское учреждение и врачей для лечения онкологических заболеваний, пишет moldpres.md

Проект вызвал критику в законодательном форуме, депутаты от ПСРМ и ПКРМ предложили остановить инициативу, а Онкологический институт – реорганизовать и оснастить новым оборудованием.

По мнению авторов проекта, международная практика лечения онкозаболеваний частными учреждениями является положительной и в таких развитых странах, как США, Израиль, Великобритания, Германия, Австрия, Франция, и в развивающихся странах.

По данным Онкоинститута, в 2016 году в Республике Молдова на учете врачей с диагнозом «рак» находилось более 52 000 человек. Ежегодно от этого недуга умирает более 5000 пациентов.