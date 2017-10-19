Новая государственная награда учреждена в Молдове

Закон о внесении изменений и дополнений в Закон о государственных наградах Республики Молдова будет опубликован завтра в «Monitorul Oficial».

Согласно документу, в Молдове будет учреждена новая государственная награда «Крест международных миссий». Она будет вручена людям, которые принимали участие в миротворческих операциях международной безопасности.

Как сообщает МОЛДПРЕС, государственная награда будет изготовлена из красной латуни, и будет представлять из себя серебряный крест с круглым медальоном в центре, диаметром 14 мм, окаймленным золотой полосой. А на медальоне, на синем фоне изображен молдавский герб. Обратная сторона будет плоской. В высоту размер ордена составляет 90 миллиметров.

Орден будет вручен около 11 тыс. молдавским гражданам, а стоимость их изготовления составит более 2 млн. леев.

Закон вступит в силу 1 января 2018 г.