Внесены изменения в Трудовой кодекс Молдовы

Указ о промульгации Закона об изменении и дополнении Трудового кодекса, подписанный президентом Молдовы Игорем Додоном, будет опубликован завтра в «Monitorul Oficial». Документ ранее был отклонен главой государства, после обсуждения с представителями профсоюзов.

Согласно документу, который появится в «Monitorul Oficial» будут изменены и дополнены 36 статей из Трудового кодекса. Новые положения предусматривают основные обязанности работника незамедлительно информировать работодателя о невозможности явиться на работу, что приведет к повышению ответственности и дисциплинированности работника.

Другая поправка предусматривает, что обладание работником статуса пенсионера по возрасту может послужить основанием для увольнения для работодателя. В то же время, эти лица, будут приняты на работу на определенный период, пишет МОЛДПРЕС.

Кроме того, было установлено, что работодатель не будет обязан обосновывать свое решение о неудовлетворительном результате пробного периода, а увольнение сотрудника-члена профсоюза будет осуществлено после предварительной консультации с профсоюзным органом данного учреждения. Другое изменение законодательства предусматривает сокращение дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за детьми до двух лет.

В то же время, Трудовой кодекс будет дополнен и новой статьей, которая предусматривает серьезное нарушение трудовых обязанностей. Это относится к получению и выдаче материальных ценностей и денежных средств, без оформления необходимых документов, использованию денег в личных целях, материальных ценностей, находящихся в ведении работодателя, отказу осуществления медицинского обследования, в случае, когда он является обязательным, а также к причинению материального ущерба, превышающего пять средних зарплат в экономике