Хью Хефнер посмертно украсил обложку Playboy

Легендарный основатель журнала Playboy Хью Хефнер посмертно украсил обложку журнала, появившись на ней без сексапильных женщин, как прежде. Снимок был обнародован на Instagram-странице издания.

Известно, что Хефнер умер 27 сентября в возрасте 91 года. Новый выпуск посвящен основателю Playboy Enterprises, а сама фотография, которая помещена на обложке, была сделана в 1965 году.

Хефнер стал первым мужчиной в истории издания, появившимся на обложке без сопровождения женщин.

Ожидается, что данный номер станет своего рода прелюдией перед трибьют-выпуском, который будте насчитывать свыше 100 страниц, пишет korrespondent.net