Легендарный основатель журнала Playboy Хью Хефнер посмертно украсил обложку журнала, появившись на ней без сексапильных женщин, как прежде. Снимок был обнародован на Instagram-странице издания.
Известно, что Хефнер умер 27 сентября в возрасте 91 года. Новый выпуск посвящен основателю Playboy Enterprises, а сама фотография, которая помещена на обложке, была сделана в 1965 году.
Хефнер стал первым мужчиной в истории издания, появившимся на обложке без сопровождения женщин.
Ожидается, что данный номер станет своего рода прелюдией перед трибьют-выпуском, который будте насчитывать свыше 100 страниц, пишет korrespondent.net
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Постарайтесь лечь спать пораньше. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возможны проблемы с пищеварением. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Успешны знакомства и поездки.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не будьте неблагодарными.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Уделите больше внимания детям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно продавать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Уделите больше внимания любимому человеку.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW