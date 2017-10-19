Собака отказалась служить в ЦРУ

В какой-то момент агент Лулу просто отказалась выполнять служебные задания. Даже награда в виде вкуснятины не могла заставить ее работать на правительство. Так завершилась карьера этой собаки в Центральном разведывательном управлении США.

Как объясняют в ЦРУ, у служебных собак, как и у большинства обучающихся людей, есть хорошие дни и плохие дни для восприятия новой информации. Щенок может начать лениться или просто показывать общее пренебрежение к тому, чему сейчас учат. Обычно это длится день или два.

У такого поведения может быть миллион причин. Тогда тренеры становятся собачьими психологами, пытающимися выяснить, что поможет животному выйти из состояния хандры. Иногда собаке скучно и просто нужно с ней дополнительно поиграть, иногда ей нужно немного отдохнуть, а иногда причиной становится незначительное заболевание, например, пищевая аллергия, требующая перехода на другой корм. Через несколько дней тренеры возобновляют тренировки и собака показывает готовность продолжить обучение.

Но некоторые собаки дают понять, что проблема не временная. Это как раз случай Лулу. После нескольких недель тренировок ее перестали интересовать поиски взрывчатых веществ. Собаку не удавалось мотивировать на это даже вкусной едой и играми, пишет moya-planeta.ru

«Главной заботой наших тренеров является физическое и умственное благополучие наших собак, поэтому они приняли чрезвычайно трудное решение сделать то, что лучше всего для Лулу, и вывести ее из программы подготовки служебных собак K9», — говорится в сообщении.

Когда собака уходит из программы, тренеры часто забирают ее к себе домой. Дрессировщик Лулу также взял животное к себе, и теперь она счастливо живет у него дома, играет с детьми и бегает за кроликами и белками на заднем дворе.

«Мы будем скучать по Лулу, но для нее это было правильным решением. Мы желаем ей всего наилучшего в ее новой жизни», — пишут американские разведчики.