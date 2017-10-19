Отель на Мальдивах завел дворецкого для инстаграмеров

Роскошный пятизвездочный отель Conrad Hilton Resort на Мальдивах идет в ногу со временем. Недавно в рядах обслуживающего персонала появился Instagram-дворецкий.

Поскольку фотографии с Мальдив в популярной соцсети чрезвычайно распространены, в отелях и гостиницах решили, что пора превратить этот вид искусства в нечто более приличное и более выгодное для курорта. Конечно, не бесплатно.

«Дворецкий» любезно провожает дорогих гостей к самым фотогеничным местам, где есть рестораны, клубы, живописные пляжи — все, что любят инстаграмеры. Instagram-эксперт даже готов самостоятельно сделать для гостя умопомрачительный снимок в подводном ресторане гостиницы Ithaa.

Благодаря стараниям «мажордомов» в Instagram появляются отборные сцены роскошной жизни отдыхающих, которые вкушают шедевры знаменитого шеф-повара Джереме Ленга и занимаются пляжной йогой.

Должность Instagram-дворецкого имеет прочную маркетинговую платформу, подкрепленную исследованиями. Например, одно из таких наблюдений за 2000 британских путешественников показало, что каждый седьмой турист выбирает место для отдыха, основываясь на рекомендациях в Instagram, пишет moya-planeta.ru

Кроме того, 25% путешественников испытали желание прийти в новый ресторан или другое заведение под влиянием изображений, появившихся в соцсетях. Еще 27% пользователей Сети заявили, что публикация красивых снимков еды в интернете помогает им создать для себя праздничное настроение.



Спрос рождает предложения и новые профессии.

Как бы то ни было, дворецкие-эксперты в Instagram — пока весьма дорогое удовольствие, доступное не всем. В погоне за красивой фотографией можно воспользоваться советом гида или заглянуть в Google.