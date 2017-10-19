Закон о талонах на питание будет опубликован завтра в «Monitorul Oficial»

Указ о промульгации Закона о талонах на питание, подписанный президентом Игорем Додоном, будет опубликован завтра в «Monitorul Oficial» Республики Молдова. Ранее документ был отклонен главой государства, передает МОЛДПРЕС.

Инициатива о создании дополнительного механизма для социальной защиты работников путем предоставления талонов на питание принадлежала председателю парламента Андриану Канду, и была жестко подвергнута критике со стороны главы государства. Первоначально он отказался промульгировать Закон, вернув его на рассмотрение в парламент.



Позже, парламент подтвердил свою позицию относительно данного законопроекта, и президент Молдовы был вынужден промульгировать его. В соответствии с законом, талоны на питание можно будет использовать в столовых, кафе, ресторанах или для покупки пищевых продуктов в коммерческих единицах и общественного питания.



Работодатель будет выдавать работникам талоны на питание в конце каждого месяца, начиная от количества рабочих дней следующего месяца. Вместе с тем, работник сможет использовать количество талонов равное количеству фактически отработанных дней.

Номинальная стоимость одного талона составит 45 леев, и будут разработаны, как на бумажной основе, так и в электронном формате. Они могут быть использованы исключительно работником, также запрещается обменивать талоны на питание на деньги, и сокращать заработную плату.



