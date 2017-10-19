БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Успешны знакомства и поездки.

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