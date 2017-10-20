Конституционный суд рассмотрит обращение правительства

Конституционный суд рассмотрит сегодня обращение правительства, в котором кабмин просит уточнить условия временной передачи полномочий президента. Судьи КС разъяснят также, кто может взять на себя такие полномочия.

Как отметил премьер-министр Павел Филип, запрос в КС связан с необходимостью назначения министра обороны. В парламентской стране президент не имеет права блокировать деятельность госучреждений, уверен глава кабмина.



Месяц назад Павел Филип предложил на должность министра обороны кандидатуру Евгения Стурзы, но Игорь Додон ее отклонил.

17 октября Конституционный суд вынес постановление, согласно которому повторный отказ президента назначить министра следует толковать, как неспособность исполнения главой государства обязанности, что влечет за собой временную передачу полномочий.