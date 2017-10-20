Депутаты предлагают разрешить лечение онкозаболеваний в частных клиниках

Рак в нашей стране теперь будут лечить не только в Онкологическом институте, но и в частных клиниках. Услуги будут предоставлять бесплатно, на основании медицинского полиса. Это предлагают авторы законопроекта, который парламент принял в первом чтении.

"В госучреждении люди в отделении радиологии работают в три смены. Очереди стоят огромные, радиологическая аппаратура часто выходит из строя, нового оборудования нет", - рассказал автор проекта Борис Головин.



Проект раскритиковали депутаты социалисты и коммунисты, передает publika.md.



"Какую цель мы преследуем - выделить дополнительные средства онкобольнице или забрать оттуда деньги и передать другим?", - спросил депутат ПСРМ Олег Липский.



"А что будет после всех этих радиографий, томографий и прочих, если врачи не квалифицированные и не имеют соответствующей подготовки? Они даже расшифровывать данные радиографов и томографов не в состоянии", - возмутился председатель ПКРМ Владимир Воронин.



Один из соавторов законопроекта спикер Андриан Канду подчеркнул, что пациенты вынуждены ехать на лечение за границу, так как это единственная альтернатива на сегодняшний день.



"Цель законопроекта в том, чтобы дать гражданам возможность выбора. В настоящее время из-за запретов в законодательстве мы не даём пациентам такое право и обязываем либо лечиться только в госучреждение, либо копить или одалживать деньги и ехать лечиться за рубеж", - отметил председатель парламента Андриан Канду.



Идею демонополизации в лечении онкозаболеваний поддержали либералы и либерал-демократы.



"Могу предположить, что такое противостояние существует лишь потому, что некоторые опасаются конкуренции", - сказал депутат ЛДПМ Тудор Делиу.



"В нашей стране - это действительно проблема, что лечением такого серьезного заболевания, как рак, занимается единственное, к тому же еще и государственное медучреждение", - сказал депутат ЛП Лилиан Карп.



В Молдове зарегистрированы более 52 тысяч онкобольных.