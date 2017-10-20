Житель Фалештского района облил бензином и поджег руки 15-летнему мальчику

В Фалештском районе 31-летний житель села Мустяцэ облил бензином и поджег руки 15-летнего мальчика. У подростка - ожоги первой, второй и третьей степени. Адским мукам односельчанин подверг ребенка из-за того, что тот отказался одолжить ему флэшку.

"Подошел и говорит: ты мне так и не принес флэшку. Я сказал, что потерял ее. А он пообещал меня сжечь. Я думал - шутит. И тут он облил меня бензином, держал за ногу, бросил в меня горящей спичкой и убежал".

Мужчину задержали, и теперь к матери подростка ходят на поклон родственники поджигателя - просят отозвать заявление из полиции. Женщина говорит, что простить не может.

"Когда сына раздевали, кожа на одежде оставалась, рука сгорела до локтя, так и останется. А он и так у меня больной, у него эпилепсия", рассказала мать пострадавшего.

В больнице мальчику придется провести еще немало времени, сильно пострадала кисть и пальцы. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.