Первая девочка бродила по площади Василе Александри. На вид четыре года. У нее каштановые волосы, а одета она была в шлепанцы, черные брюки и розовый свитер.



Второй найденной на улице малышке - около года. Ее обнаружили на одной из улиц ночью.



Дети сейчас находятся в Центре временного размещения. Полиция разыскивает их родителей.