СМИ: На месте смертельного ДТП в Харькове пропала женщина

Родственники ищут женщину, которая оказалась на месте смертельного ДТП в Харькове и после этого пропала, сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

"В ТСН обратились родственники Натальи Николаевны Умаевой, 1971 года рождения, которую не могут найти после аварии на улице Сумской в Харькове. Как они рассказали, женщина находилась на перекрестке во время этих событий и разговаривала с дочкой по телефону. Внезапно в трубке послышался шум, какой-то мужчина взял телефон и сообщил, что произошла авария и погибло много людей", — отметил телеканал.

На месте аварии родные нашли только сумочку женщины, при этом в списках пострадавших ее фамилии нет, в больницах ее тоже разыскать не удалось, пишет РИА Новости

В Харькове сейчас находится лишь 15-летняя дочь пропавшей, муж-моряк отправился в рейс и даже не знает о ДТП. Родители и старший сын приедут в Харьков в пятницу. Несовершеннолетней девушке информации о матери не дают. "Во все службы обращались, в скорой были, в больницах, нигде ее нет. В полиции сказали ждать до утра", — сказала телеканалу кума пропавшей.

В среду в Харькове внедорожник Lexus въехал в группу людей, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась после столкновения двух автомобилей, Lexus отбросило на пешеходов, ждавших на обочине зеленого сигнала светофора.

В МВД заявили, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В пятницу харьковский суд должен избрать меру пресечения для водителя. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.





