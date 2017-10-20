На Камчатке медведь забрел на городской рынок

Медведь сегодня утром забрел на один из рынков города Елизово на Камчатке, поймать его не смогли.

Запись с камеры наблюдения сейчас распространяется в социальных сетях. Судя по видео, медведь попал на территорию рынка через калитку, у которой стоял микроавтобус. Затем в машину сел человек и попытался прогнать хищника.

Представитель регионального управления МВД рассказал РИА Новости, что после получения сообщения о медведе на место выехали полицейские и охотоведы. Оперативным службам обнаружить животное не удалось.