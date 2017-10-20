Представители Киева и Кишинева обсудили проблемы украинских школ с обучением на румынском языке

Проблему украинских школ с обучением на румынском языке обсудили в Киеве министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук, министр образования Украины Лилия Гриневич и министр культуры этой страны Евгений Нищук.

"На встрече с госпожой министром я сообщила о проблемах, с которыми сталкивается молдавская диаспора. В частности о возможном сокращении часов на изучение родного, то есть румынского языка. Мы обсудили, как можно сообща решить эти проблемы, чтобы у диаспоры не было повода беспокоиться", - Моника Бабук.



Министры двух стран договорились создать совместную рабочую группу, которая проанализирует возможности подготовки учителей румынского языка в Украине. и преджоставления им стипендий.



Депутаты парламента Молдовы намерены выступить с декларацией по вопросу об украинских школах с обучением на румынском языке. В документе будет выражена озабоченность в связи с принятием в Украине нового закона об образовании, который обязывает все школы до 2020 года перевести обучение исключительно на украинский язык.



Официальный Киев объяснил необходимость закона тем, что национальные меньшинства плохо владеют госязыком или не знают его вовсе. Совет Европы рекомендовал Украине пересмотреть закон.