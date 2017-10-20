ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

Источник