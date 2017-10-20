Машина, в которой они ехали, врезалась в дерево и перевернулась, когда водитель потерял управление на высокой скорости.



Как выяснилось, 22-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у него не было водительских прав. Его пассажирам было от 15 до 18 лет.



Водителю грозит штраф до 60 тысяч леев или год лишения свободы.