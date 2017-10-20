"Шериф" сыграл вничью с "Локомотивом" в Лиге Европы

Тираспольский «Шериф» сыграл вничью в третьем матче подряд группового этапа Лиги Европы. Желто-черные разделили очки с московским «Локомотивом». Встреча в Тирасполе закончилась со счетом 1:1.

Первый мяч забили гости. На 17-й минуте это сделал Антон Миранчук.

Зиги Бадибанга восстановил равновесие на 31-й минуте и забил первый гол "Шерифа" в групповом этапе Лиги Европы этого сезона.



Гол был засчитан при помощи системы автоматического определения взятия ворот.



Большую часть второго тайма «Шериф» доминировал и создал несколько опасных моментов для взятия ворот. На 87-й минуте только блестящая игра вратаря Маринато Гильерме спасла «Локомотив» от гола.



Со счетом 1:1 завершился и другой матч группы Ф, в котором встречались чешский «Злин» и датский «Копенгаген». Игра была прерван на 72-й минуте из-за сильного тумана на стадионе и возобновлена через 20 минут.



После трех туров в таблице лидирует «Локомотив», набравший пять очков. У «Копенгагена» и «Шерифа» по три очка. У «Злина» - два и последняя строчка.



Следующий матч в Лиге Европы молдавская команда сыграет 2 ноября в Москве против «Локомотива».