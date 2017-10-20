В пятницу, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД.
Чем он отличается от предыдущей версии документа, действовавшей с 2009 года, и что изменится в жизни водителей? Русская служба ВВС выбрала семь главных пунктов.
- Проверки вне постов ДПС
До сих пор инспекторам запрещалось останавливать автомобили для проверки вне постов ДПС (за исключением случаев административных правонарушений и для предотвращения угрозы жизни и здоровью участников движения). Одно из положений нового регламента отменяет этот запрет.
Автовладельцы отмечали, что запрет по сути ничего не менял, так как инспекторы все равно останавливали автомобили, объясняя это проведением спецмероприятий.
По словам начальника управления ДПС МВД России Александра Быкова, отмена запрета связана с сокращением числа постов ДПС. Их количество в последние годы уменьшилось втрое.
- Но в "засаде" сидеть нельзя
Несмотря на то, что инспекторам разрешили останавливать автомобили вне стационарных постов, устраивать "засады" на дорогах им теперь нельзя. Патрульный автомобиль должен размещаться так, "чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения", говорится в документе.
При этом в регламенте описаны ситуации, когда инспектор может этим правилом пренебречь.
"В целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно-опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети", - сказано в документе.
- Справки о ДТП отменяются
Согласно новому регламенту, ГИБДД больше не будет выдавать справки о ДТП, которые требуют страховые компании для возмещения ущерба.
Проблем из-за этого возникнуть не должно. Как рассказали "Коммерсанту" в Российском союзе автостраховщиков (РСА), страховщикам и ГИБДД удалось договориться: при оформлении аварии инспекторы будут вносить необходимую информацию в копию постановления по делу об административном правонарушении или в копию протокола, которые выдаются пострадавшему сразу после аварии.
- Трезвых водителей вернут к автомобилю
В новом регламенте содержится статья, обязывающая сотрудника ГИБДД доставить водителя, успешно прошедшего проверку на трезвость, к его автомобилю.
"При отрицательном результате освидетельствования на состояние опьянения и отсутствии оснований для направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лицо препровождается к месту отстранения от управления транспортным средством либо к месту нахождения его транспортного средства", - говорится в документе.
До сих пор водителям приходилось самостоятельно возвращаться к своим автомобилям.
- Права не будут отбирать на месте
В соответствии с новыми правилами, сотрудники ДПС не будут отбирать у водителей права сразу на месте нарушения правил дорожного движения.
Теперь нарушители должны самостоятельно сдать водительское удостоверение в подразделения ГИБДД в течение трех дней.
- Вежливые инспекторы
Одно из положений регламента обязывает инспекторов ДПС "воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений" при разговоре с участниками дорожного движения.
Кроме того, сотрудник ГИБДД не должен позволять себе действия и высказывания "дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".
При общении с гражданами инспекторам запрещается обращаться на "ты".
Норма, касающаяся запрета на курение при разговоре с участниками дорожного движения, в окончательной редакции документа была исключена.
- Можно ли снимать инспектора?
Из текста нового регламента была исключена норма, запрещающая сотрудникам ДПС препятствовать съемке их на видеокамеру.
Однако, как объяснял начальник управления ДПС Быков, это не означает полного запрета на съемку: "Исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать информацию любым законным способом".
По словам Быкова, решение об исключении этой нормы "обусловлено исчерпывающим перечнем обязанностей, возложенных на полицию, предусмотренных законом "О полиции".
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авторы DW