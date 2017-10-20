Уровень загрязнения воздуха в столице Индии Нью-Дели в пятницу превысил норму в 15 раз после празднования индуистского праздника Дивали, известного как "фестиваль огней", свидетельствуют данные Комиссии по контролю за загрязнениями Дели.
Накануне в Индии отмечали один из главных праздников страны Дивали, одним из главных атрибутов которого является хлопушки, петарды и фейерверки, которые, как принято верить, "отгоняют демонов".
Согласно данным комиссии по контролю за загрязнениями Нью-Дели, показатель PM10 (содержание в воздухе взвешенных частиц с диаметром менее 10 мкм) достиг максимального показателя на станции контроля Панджаби Багх на западе города — показатель установился на уровне около 1600 микрограмм на кубический метр в 23.00 четверга и сохраняется на уровне в 1586 по состоянию на 08.00 пятницы (разница во времени с млд — 2,5 часа) при норме 100 микрограмм. При этом минимальный показатель на этой станции за последние сутки был всего 145 микрограмм на кубический метр.
Максимальный уровень показателя PM2,5 (содержания в воздухе взвешенных частиц с диаметром менее 2,5 мкм) отмечается на станция Рамакриша Пурам и у стадиона имени Дхиана Чанда на юге города — 878 и 985 микрограмм на кубический метр, соответственно, при норме в 60 микрограмм. Показатели колеблются в зависимости от местонахождения станции в силу разной плотности населения, особенностей рельефа и других факторов.
По данным мониторинговой системы Air Quality Index, уровень загрязнения воздуха в Индии составляет 999 единиц в нескольких районах индийской столицы, в том числе в дипломатическом квартале. Это соответствует опасному уровню загрязнения, при котором рекомендуется избегать пребывания на открытом воздухе, пишет РИА Новости
Стоит отметить, что уровень загрязнения в этом году оказался меньше, чем годом ранее, когда в ночь на 31 октября, также после Давали, показатель загрязнения PM10 превысил норму в 42 раза, превысив уровень в 4000 микрограмм на кубический метр. Предположительно, такое снижение объясняется тем, что Верховный суд в преддверии Дивали ввел запрет на продажу пиротехники в Дели с расчетом оценить, какое на качестве воздуха скажется празднование Дивали без фейерверков. Но суд в то же время разрешил применять пиротехнику, которая была приобретена до введения запрета.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW