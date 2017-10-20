Продажу марихуаны в медицинских целях разрешили в Уругвае

Власти Уругвая официально разрешили продажу марихуаны в медицинских целях, следует из опубликованного в четверг приказа министерства здравоохранения.

Согласно документу, медицинские препараты, выработанные с использованием каннабиса, теперь могут продаваться в аптеках страны по предъявлении рецепта от врача. Как отмечает портал Publimetro, правило будет распространяться и на иностранцев в отличие от покупки марихуаны в развлекательных целях. Препараты на основе марихуаны используются для лечения эпилепсии и склероза, также они могут снимать боль.

В июле в Уругвае началась легальная продажа марихуаны в развлекательных целях. В конце 2013 года Уругвай принял закон, согласно которому жители страны могут самостоятельно выращивать марихуану в ограниченных количествах, а также покупать ее в аптеках при прохождении идентификации через отпечатки пальцев, сообщает РИА Новости

Законодательство разрешает гражданам страны старше 18 дет покупать 10 граммов марихуаны в неделю или 40 граммов в месяц. Всего в системе продаж зарегистрировались порядка 15 тысяч потребителей. Стоимость грамма каннабиса составляет около 1,3 доллара. Таким образом, Уругвай превратился в первую в мире страну, в которой разрешен легальный оборот марихуаны с целью ее потребления в развлекательных и медицинских целях.





