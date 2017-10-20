В Мексике в перестрелке убили пять бандитов

Сразу пятеро бандитов убиты в четверг в перестрелке с полицией в мексиканском штате Сонора, сообщил прокурор штата Родольфо Монтес-де-Ока.

По словам прокурора, столкновение произошло в городе Эрмосильо, когда преступники напали на полицейских, пытавшихся провести обыск в одном из домов.

Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Власти заявили, что в жилом доме преступники организовали центр наркоторговли, сообщает РИА Новости





