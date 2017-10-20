Полиция Лос-Анджелеса расследует обвинения Вайнштейна в изнасиловании

Полиция Лос-Анджелеса ведет расследование в отношении продюсера Харви Вайнштейна, которого ряд женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

"Отдел по ограблениям и убийствам допросил потенциальную жертву сексуального домогательства в 2013 году, связанного с Харви Вайнштейном. Расследование продолжается", — сообщила полиция Лос-Анджелеса в своем Twittere аккаунте.

Как сообщило в четверг издание Los-Angles Times, правоохранительные органы встретились с итальянской актрисой и моделью. Общение женщины, по заявлению которой Вайнштейн изнасиловал ее в отеле в 2013 году, с полицией продолжалось около двух часов. Ее имя не называется.

Расследование в отношении Вайнштейна также ведет полиция Нью-Йорка и Лондона, сообщает РИА Новости

Издание New York Times на прошлой неделе опубликовало результаты собственного расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна, о которых ранее не было известно.

По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили такие известные актрисы, как Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл и многие другие. Вайнштейн был уволен из основанной им компании и исключен из Киноакадемии США.





