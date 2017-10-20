В Австралии прекратилось производство автомобилей

Компания Holden выпустили последний автомобиль на предприятии в городе Элизабет. Как отмечает The West Australia, больше на континенте нет производства легковых автомобилей. Ранее в октябре прекратил работу завод компании Toyota.

Последней собранной машиной стал седан Holden Commodore VFII Redline V8 с кузовом красного цвета и механической коробкой передач. Автомобиль станет музейным экспонатом и не будет продан, передает motor.ru.

По сообщениям News.com.au, рабочие отметили выпуск последнего автомобиля, выстроившись все вместе в логотип Holden на площадке перед предприятием в Елизабете.

Компания Holden выпускает автомобили в Австралии с 1948 года. Последний собранный седан стал 7 687 675 по счету.

Закрытие автомобильных заводов в Австралии началось в октябре 2016 года. Тогда свое предприятие в городе Бродмедоус закрыла компания Ford. Американский автопроизводитель выпускал машины и двигатели на континенте с 1925 года. Прощальной машиной стал седан Ford Falcon.