Такие люди не заслуживают играть в эту красивую игру, — подписал спортивный журналист Шаджа Прабхакаран.

На кадрах видно, как один из игроков ударил главного арбитра в голову. Затем к нему подключились другие футболисты и мужчине нанесли удар в живот.

Примечательно, что арбитров били полным составом, а затем пинками прогнали с поля, пишет life.ru.

These players doesn't deserve to play the beautiful game. pic.twitter.com/2Lltw4yulI