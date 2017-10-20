Футболисты напали на арбитров и пинками прогнали их с поля. ВИДЕО

На любительском футбольном чемпионате в Индии игроки одной из команд напали на главного судью и защищающих его боковых арбитров. В "Твиттере" появилось видео инцидента.

Такие люди не заслуживают играть в эту красивую игру, — подписал спортивный журналист Шаджа Прабхакаран.

На кадрах видно, как один из игроков ударил главного арбитра в голову. Затем к нему подключились другие футболисты и мужчине нанесли удар в живот.

Примечательно, что арбитров били полным составом, а затем пинками прогнали с поля, пишет life.ru.