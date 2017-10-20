Найди джинсы: японский бренд поразил зрителей на Неделе моды в Токио

На Неделе моды в Токио японский бренд Thibaut показал свою новейшую разработку — джинсы с максимальными вырезами.

Стройная модель вышла на подиум в бежевом боди и кроссовках. Её сверхпростой образ дополнял дизайнерский шедевр. Его с трудом можно назвать штанами, поскольку больше всего он напоминает лохмотья из-за отсутствия на нём ткани, которая прикрывала бы ягодицы своей хозяйки.

Несмотря на пристрастие к безумным вещам, пользователи Сети раскритиковали задумку дизайнера: "Зачем было утруждаться и вообще что-то надевать, если твою задницу и так все видят", "Мода, остановись!"

Разработчики сообщили, что, возможно, штаны можно будет увидеть на прилавках магазинов в следующем году, пишет life.ru