Молдова просит ЕС увеличить квоты на беспошлинные поставки некоторых товаров

Молдова заинтересована в увеличении квот на беспошлинные поставки в ЕС ряда наименований сельхозпродукции. Об этом было заявлено накануне в ходе заседания в Кишиневе Комитета по ассоциации РМ-ЕС в области торговли.

Как сообщили Инфотаг в минэкономики, благодаря предоставленной ЕС поддержке и произошедшим в последние годы в сельском хозяйстве страны структурным изменениям, потенциал молдавского экспорта существенно возрос. Поэтому отечественные сельхозпроизводители просят увеличить, к примеру, квоту на экспорт в ЕС свежего столового винограда с 10 до 25 тыс. т, слив - с 10 до 20 тыс. т. Кроме того, они готовы поставлять на европейские рынки 250 тыс. т пшеницы вместо нынешней квоты в 75 тыс. т, ячменя - 100 тыс. т вместо 70 тыс., кукурузы - 250 тыс. т вместо 130 тыс., сахара - 30 тыс. т вместо 37,4 тыс., спирта - 15 тыс. т вместо 2,5 тыс. т.



Члены комитета со стороны ЕС приветствовали прогресс Молдовы в приоритетных отраслях, что соответствует ее обязательствам при подписании Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли РМ-ЕС, заверив, что запросы молдавских властей будут изучены, исходя из ситуации на европейских рынках, и по всей вероятности последует положительное решение.



Участники встречи позитивно оценили торговые отношения Молдовы с ЕС, особо отметив увеличение доли поставок на европейские рынки, которая достигла 64,13% от всего экспорта.



Однако, они уверены, что потенциал этого далеко не исчерпан и молдавский экспорт в ЕС может вырасти еще на 15-20%, в частности, за счет продукции животноводства.