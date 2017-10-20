В Молдове появилась новая государственная награда

В Молдове учреждена новая государственная награда - "Крест международных миссий". Это предусматривают изменения и дополнения в закон о государственных наградах, обнародованные в Monitorul Oficial.

В документе впервые вводится такой вид госнаград, как крест, кроме уже имеющихся орденов, медалей и почетных званий, передает Инфотаг.



"Крест международных миссий" изготавливается из томпака и представляет собой серебряный лапчатый крест с круглым медальоном в центре диаметром14 мм и рельефным изображением Государственного герба РМ. Он подвешен к металлической прямоугольной колодке, обтянутой лентой из белого муара с вертикальными синими полосками.



Крестом будут награждаться персонал и контингенты, откомандированные для участия в международных миссиях и операциях за особые заслуги в выполнении служебных заданий, связанных с повышенным риском для жизни.



Орден будет вручен около 11 тыс. молдавским гражданам, принявших участие в различных миротворческих операциях за рубежом, а стоимость их изготовления составит более 2 млн. леев.