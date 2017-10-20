Собеседования были проведены 16 – 17 октября текущего года, передает IPN со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.



Победителями конкурса на должность генеральных госсекретарей в рамках министерств являются: Раду Бурдужа - Министерство обороны, Борис Гылка - Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Анатол Мунтяну - Министерство юстиции, Михаил Кэпэцынэ - Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Игорь Шаров - Министерство образования, культуры и науки, Юлия Ябанжи-Костин - Министерство экономики и инфраструктуры, Юрий Ушурелу - Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.



Кроме того, комиссия рассмотрела документы, поданные для участия в конкурсе на должность госсекретаря в министерствах, и продлила срок подачи заявок на должность генерального госсекретаря в рамках Министерства внутренних дел и Министерства финансов.