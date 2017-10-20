В ОАЭ может появиться молдавское посольство

Правительство разработало проект постановления для публичных консультаций, касающийся открытия молдавского посольства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Документ предусматривает открытие посольства Молдовы в Абу-Даби и консульства в Дубае. Министерству предстоит подготовить смету расходов, которые понадобятся для функционирования этих дипломатических структур РМ в ОАЭ, а также структуру и штатное расписание для них.

Другим документом правительство предусматривает создание Торгово-экономической службы при посольстве Молдовы в Турции. Речь идет о том, что в ее структуре будет три сотрудника. Один будет находиться в Анкаре, а двое - в Стамбуле, передает Инфотаг.