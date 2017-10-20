Audi представила новейший A7 Sportback

Audi представила новое поколение лифтбека А7 Sportback, которое сама компания называет четырехдверным купе класса "Гран Туризмо". Новинка может сама удерживаться в полосе, имеет лазерные фары, полноуправляемое шасси и "мягкий" гибридный вариант.

Как и ожидалось, внешне новый Audi A7 Sportback выдержан в стиле дизайна концепт-каров Audi prologue, который ранее примерила на себя обновленная Audi A8. Новинка может быть оснащен оптикой трех вариантов. В средней и максимальной комплектациях это светодиодные фары с 12 сегментами, а топовыми будут фары HD Matrix LED с лазерными блоками Audi laser light, отмечает АвтоВести.

Новая A7 построена на той же платформе MLB Evo, что и А8. По сравнению с прошлой моделью колесная база выросла с 2914 до 2926 мм, салон удлинен на 21 мм, дав больше места коленям задних пассажиров, увеличено расстояние от подушек задних сидений до потолка. Багажник в объеме не изменился: 535-1390 л.

В салоне - новые сиденья (передние - с вентиляцией и массажем) и отделочные материалы, фоновое освещение, ионизатор и ароматизатор воздуха, верхний дисплей диагональю 10,1 дюйма, доступный в сочетании с системой MMI navigation plus, поворачиваемый в сторону водителя. При этом в выключенном состоянии за счет черной панели и серого алюминиевого фиксатора он практически незаметен на фоне передней панели. За доплату есть проекционный дисплей. Кроме того, в систему MMI navigation plus входит виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit с 12,3-дюймовым дисплеем. На выбор предлагается четыре варианта аудиосистем, топовая - Bang & Olufsen Advanced Sound System.

Часть технологий новый Audi A7 тоже унаследовал от A8. Например, систему управления MMI touch response с двумя сенсорными экранами. Верхним управляется мультимедийная система, а нижний дисплей диагональю 8,6 дюйма, расположенный на асимметричной консоли центрального тоннеля, командует климат-контролем, и с него же осуществляется текстовый ввод. Есть и голосовое управление. Система с распознаванием естественной речи обрабатывает вопросы и команды двумя способами: с использованием данных, хранящихся в памяти автомобиля, и за счет более подробной информации, получаемой из облака. При этом комплекс решений Audi connect дополнен новыми онлайн‑сервисами Car‑to‑X – функциями распознавания дорожных знаков и предупреждения об опасностях. Они используют роевой интеллект подключенных к сети автомобилей Audi.

Новая А7 также имеет дистанционный парковочный автопилот Audi AI, который будет доступен с 2018 года. Автопилот может самостоятельно направить машину на парковочное место или в гараж и вывести автомобиль из него, а управляется он через приложение myAudi на смартфоне. В список "умных" систем также входят ассистенты контроля поперечного движения и прогноза расхода топлива. Ассистент вождения (ADA) дополняет действия адаптивного круиз-контроля (АСС) легким подруливанием для сохранения занимаемой полосы.

Главная новинка в переработанной ходовой части - управляемые задние колеса, которые могут поворачиваться на 5 градусов. На малых скоростях задние и передние колеса поворачиваются в противоположных направлениях. За счет этого улучшается маневренность, а диаметр разворота при полностью вывернутом руле сокращается на 1,1 м. На скорости от 60 км/ч задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние. Это повышает устойчивость при движении по прямой и помогает при перестроении.

Новая подвеска будет предлагаться в 4 видах: стандартная со стальными пружинами, спортивная с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, адаптивная пневматическая с функций автоматического выравнивания кузова и подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов. В базе - рулевое управление с переменным передаточным отношением, диаметр тормозных дисков - до 400 мм.

Все двигатели, предлагаемые для Audi A7 Sportback, серийно оснащаются новой системой "мягкого" гибрида (MHEV). Эта система использует бортовую электрическую сеть напряжением 48 В и стартер-генератор с ременным приводом (BAS), который обеспечивает рекуперацию энергии торможения до 12 кВт. На скоростях от 55 до 160 км/ч четырехдверное купе может двигаться накатом, при этом двигатель можно заглушить и затем запустить снова при помощи BAS.