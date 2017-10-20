Американский актер Шайя Лабаф наказан за хулиганство

Американский актер Шайя Лабаф наказан за хулиганство. Его приговорили к штрафу в размере две тысячи долларов и ста часам общественных работ.

Как сообщает агентство Рейтер, полиция задержала актера в июле, когда он – в состоянии сильного алкогольного опьянения вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес прохожих. Замечания и просьбы успокоиться звезда фильмов "Трансформеры" и "Нимфоманка" игнорировал, затем и вовсе начал оскорблять полицейских, передает Вести.ру.

Его арестовали в отеле, где Лабаф пытался скрыться. Позже его отпустили под залог. Но в течение года актер будет находиться под наблюдением полиции, а также проверяться на наркотики и алкоголь. Сам Лабаф уже извинился перед теми, кого оскорбил и пообещал вести трезвый образ жизни.