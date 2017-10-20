Солнце сделало спутник Марса опасным для исследовательских экспедиций

Спутник Марса Фобос может преподнести неприятный сюрприз колонистам с Земли. По мнению учёных, Фобос мог накапливать статическое электричество благодаря вспышкам на Солнце и последующим электромагнитным бурям.

Исследование, проведённое американскими учёными, основано на аналогичных наблюдениях за Луной, которые проводились ещё в семидесятые годы прошлого столетия. Однако между Луной и Фобосом существует несколько ключевых различий, из-за которых спутник Марса мог превратиться в огромный "конденсатор".

Во-первых, Фобос находится гораздо ближе к Марсу, чем Луна к Земле, и вращается вокруг него с гораздо большей скоростью. Если Луна обходит Землю примерно за месяц, то Фобосу для облёта Марса требуются считаные дни — это влияет на "линию терминатора", то есть тёмную и светлую стороны спутника, и, как следствие, на разницу потенциалов заряженных частиц.

Во-вторых, Фобос, богатый реголитом, подвергается более интенсивной плазменной атаке со стороны Солнца, а значит, и его "заряд" статическим электричеством более агрессивен.

Американские астрономы полагают, что в связи с этим потенциально более экономически доступное исследование Фобоса, которое в перспективе могло бы помочь в исследовании Марса, ставит перед космонавтами новые задачи. В частности, необходимо будет разработать и создать материалы, которые будут защищены от разрядов статического электричества, которые на Фобосе могут выдавать несколько тысяч вольт, тогда как на Земле подобные разряды дают лишь считаные вольты.

Для анализа ситуации на Фобосе учёные использовали данные, полученные с космического аппарата миссии MAVEN. С помощью этого искусственного спутника Марса учёные наблюдали Красную планету и Фобос с 2014 по 2015 год. На Фобосе эксперты сосредоточили внимание на кратере Стикни (Stickney) и анализировали поведение элементарных частиц после прохождения солнечных бурь, пишет life.ru.