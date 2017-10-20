Определен день назначения министра обороны

Конституционный суд Молдовы рассмотрит в пятницу поданное правительством обращение о констатации обстоятельств, оправдывающих временное исполнение обязанностей президента по вопросу назначения министра обороны, сообщили в пресс-службе КС.

"Основной аргумент, приведенный правительством в поддержку обращения, касается необходимости преодоления институционального кризиса, сгенерированного президентом Республики Молдова, путем нарушения конституционного обязательства по назначению министра обороны по повторному предложению премьер-министра", — отметили в КС.

С конца 2016 года в Молдове нет министра обороны. 27 декабря президент подписал указ об отставке Анатола Шалару. С тех пор главу Минобороны так и не назначили. В настоящее время обязанности главы ведомства исполняет Георге Галбура.

В сентябре 2017 года премьер Молдовы Павел Филип и Демпартия, которой принадлежит парламентское большинство, порекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу.

Молдавский лидер дважды отклонил кандидатуру от главы кабмина, предложив назначить на пост министра обороны Виктора Гайчука.

Филип счел аргументы президента недостаточными. В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра. 17 октября КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром". По каждому отдельному случаю КС выносит решение отдельно. В ответ на это Додон заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны. В четверг правительство обратилось в суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента — премьер или спикер парламента.

Читать далее: https://ru.sputnik.md/politics/20171019/15154813/den-iks-dlja-ministerstva-oborony-Moldovy-kogda-naznachat-ministra.html