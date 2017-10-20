Румынский фотограф с семьей объехал Европу и Кавказ на мотоцикле "Урал"

Житель Румынии Михай Барбу летом 2016 года отправился в авантюрное путешествие по бездорожью Кавказа, через Грузию и Армению, предварительно объехав всю Европу.

Как сообщает Моя планета, Михай взял свою жену и сына в это удивительное и длительное путешествие. Вместе они преодолели 28 000 км по 41 европейской стране на мотоцикле «Урал», который превратился в настоящий дом на колесах.

Михай объяснил порталу ExRoad Media, почему он выбрал именно мотоцикл. По словам фотографа, автомобилями он не интересуется, поэтому оптимальным вариантом стал «Урал» Ranger 2014 года с коляской. Его протестировали в парочке небольших поездок по горам и к морю, убедившись, что ехать вроде бы удобно.

«Выехали без какого-либо конкретного плана. Мы знали, что у нас впереди все лето, но, если бы что-то пошло не так, мы готовы были вернуться домой в любое время», — описывает Михай начало их грандиозного путешествия.

Полный список стран, где успело побывать семейство Барбу, выглядит так: Румыния, Венгрия, Словакия, Россия, Австрия, Чехия, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, Великобритания, Ирландия, Испания, Португалия, Марокко, Андорра, Монако, Италия, Сан-Марино, Швейцария, Лихтенштейн, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, Сербия, Албания, Македония, Греция, Турция и Болгария.

Семья объехала всю Европу и даже захватила немного Африки. О поездке по Кавказу и Грузии Михай рассказал в блоге Bored Panda.

Чтобы не обеднеть за время путешествия, Михай зарабатывал на жизнь фрилансом, поскольку он профессиональный фотограф. Он не стал прерывать сотрудничество с работодателем или брать отпуск за свой счет.