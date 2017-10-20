Еще шесть случаев бешенства у животных выявлено в Молдове

Шесть случаев заболевания бешенством у животных было зарегистрировано в Молдове в текущем месяце.

Об этом сообщили в Нацагентстве по безопасности пищевых продуктов, уточнив, что вирус был обнаружен у собак и коров. Половина заболевших животных приходится на Единецкий район — сёла Киурт, Коконештий Ной и Теребна. Еще один случай зафиксирован в селе Царьград Дрокиевского района, один — в селе Нимереука Сорокского района и одни — в селе Киркэешть Каушанского района, пишет ntv.md



Бешенство — это опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Он вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.